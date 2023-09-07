Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни

Журналист, экс-главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Мамедова.

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Легендарный журналист 15 августа отметил свой вековой юбилей, незадолго до этого Мамедова представили к Ордену Александра Невского.

Энвер Мамедов родился в 1923 году в Баку. Журналист участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован из-за ранения. Позже он работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в качестве замначальника бюро переводов в Нюрнбергском процессе, работал на различных должностях в МИД, отмечает телеканал «360».

До 1956 года Мамедов занимал должность главреда Главной редакции вещания на США, Британию и Латинскую Америку, позже был советником-посланником советского посольства в Вашингтоне и главным редактором журнала «СССР» (до 1959 года), в 1959-1960 — главредом и первым замначальника Совинформбюро. Также журналист занимал посты первого зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, политобозревателя АПН, советника главреда РАМИ «РИА Новости».

Ранее на 60-м году жизни умер режиссер, сценарист, мультипликатор, монтажер и актер Константин Арефьев, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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