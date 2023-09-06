Умер режиссер «Неприкасаемых» Джулиано Монтальдо

Отмечается, что семья кинодеятеля решила отказаться от публичных похорон.

Режиссёрский дебют Монтальдо состоялся в 1961 году, когда он снял фильм «Стрельба по голубям». Всего он снял более 20 лент, самыми известными из которых являются «Очки в золотой оправе», «Неприкасаемые» и «Демоны Санкт-Петербурга». Последнюю картину демонстрировали на Московском международном кинофестивале.

В 2021 году Монтальдо был награждён итальянским «Золотым глобусом» за достижения в карьере.

Ранее в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 80 лет умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

