Экс-главе Сибирского отделения РАН дали четыре года условно за мошенничество

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным. Установить испытательный срок три года», — постановил Советский районный суд.

Асеев не признал вину, подчеркнув, что намерен обжаловать приговор, пишет «Свободная пресса».

По данным следствия, академик убедил президиум СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж в новосибирском Академгородке. После дорогостоящего ремонта Асеев заключил договоры найма жилого помещения, пишет Газета.ру. В дальнейшем, предоставив подложные документы, он приватизировал имущество в пользу своей дочери. Таким образом ученый нанес ущерб государству на сумму свыше 45 млн рублей.

