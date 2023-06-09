Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви
Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору, основателью фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к условным срокам, Калви получил 5,5 года условно. Приговор был обжалован.
По решению Мосгорсуда, условный срок, к которому приговорили Калви, был сокращён с 5,5 до 4,5 лет.
Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По данным следствия, он организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций, реальная стоимость которых не превышала 600 тысяч рублей. Бизнесмен свою вину не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru