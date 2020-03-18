Экс-глава управления СК по Москве Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил экс-главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном размере, в том числе от криминального авторитета Шарко Молодого.
Коме того, по решению суда, он должен будет выплатить штраф в размере 196 млн рублей. Дрыманов лишен звания генерал-майора юстиции, а также права в течение пяти лет работать в органах, сообщает RT.
Суд также приговорил к 10 годам и штрафу в 195 млн рублей экс-главу управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, а уже осуждённого по другому коррупционному делу бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 14 годам колонии и штрафу в 250 млн рублей.
Прокуратура требовала для Дрыманова 16 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор.
По версии следствия, Дрыманов вместе с Никандровым и Крамаренко входил в ОПГ, возглавляемую Максименко.
Бывшего генерала СК России Дениса Никандров в мае прошлого года освободили по УДО. Он был осужден на 5,5 лет колонии в августе 2019-го по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) за помощь в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). В результате Никандров провел в заключении меньше года. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов заявил в эфире НСН, что не видит в столь незначительном наказании ничего удивительного.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, почему генерал отказался от защиты. По его словам, он это сделал с возможной целью менять концепцию своей защиты в случае необходимости.
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