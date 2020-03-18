Экс-глава управления СК по Москве Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил экс-главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном размере, в том числе от криминального авторитета Шарко Молодого.

Коме того, по решению суда, он должен будет выплатить штраф в размере 196 млн рублей. Дрыманов лишен звания генерал-майора юстиции, а также права в течение пяти лет работать в органах, сообщает RT.

Суд также приговорил к 10 годам и штрафу в 195 млн рублей экс-главу управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, а уже осуждённого по другому коррупционному делу бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 14 годам колонии и штрафу в 250 млн рублей.

Прокуратура требовала для Дрыманова 16 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор.