Юрий Скуратов: Освобождение Никандрова носит демонстративный характер
Бывший генпрокурор объяснил в эфире НСН, почему взяточник так мало времени провел за решеткой.
Бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова освободили по УДО. Он был осужден на 5,5 лет колонии в августе прошлого года по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) за помощь в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Таким образом Никандров провел в заключении меньше года.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов не находит в таком незначительном наказании ничего удивительного.
«Ему дали небольшой срок, поэтому, видимо, формальные требования закона соблюдены. Но это наглядно показывает, как хорошо сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Что такие усилия не проходят бесследно, что все развивается в режиме наибольшего благоприятствования. Тем более Никандров дал признательные показания в отношении своих коллег, в частности, Дрыманова, которые для следствия оказались очень ценными. Поэтому теперь они даже в какой-то степени демонстративно выполняют свои обязательства перед Никандровым», - заметил он.
Напомним, всего по делу о взятках в Следственном комитете проходили 14 человек, в том числе бывший руководитель главка Александр Дрыманов. Против него показания дал Никандров.
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