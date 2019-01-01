Юрий Скуратов: Освобождение Никандрова носит демонстративный характер

Бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова освободили по УДО. Он был осужден на 5,5 лет колонии в августе прошлого года по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) за помощь в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Таким образом Никандров провел в заключении меньше года.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов не находит в таком незначительном наказании ничего удивительного.