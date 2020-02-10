Экс-главу СК по Москве Дрыманова просят лишить свободы на 16 лет

Обвинение просит суд вынести обвинительный приговор бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве генерал Александру Дрыманову и назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы и выплате штрафа в 196 миллионов рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Гривцова. Прокуратура также просит суд приговорить к лишению свободы на 17 лет бывшего руководителя службы безопасности СК РФ Михаила Максименко, а экс-главу СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко – к 14-и годам колонии.