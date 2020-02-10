Экс-главу СК по Москве Дрыманова просят лишить свободы на 16 лет
Обвинение просит суд вынести обвинительный приговор бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве генерал Александру Дрыманову и назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы и выплате штрафа в 196 миллионов рублей.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Гривцова. Прокуратура также просит суд приговорить к лишению свободы на 17 лет бывшего руководителя службы безопасности СК РФ Михаила Максименко, а экс-главу СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко – к 14-и годам колонии.
Во всех случаях речь идёт о строгом режиме. При этом Максименко сторона обвинения просит оштрафовать на 250 миллионов рублей, а Крамаренко – на 195 миллионов. Судебные слушания проходят в закрытом для прессы режиме, поэтому детали неизвестны, передает RT.
По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которой руководил Максименко.
Им вручили взятку в один миллион долларов за помощь в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйковапо кличке Итальянец - подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), отмечает Газета.ру.
Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки. В прошлом году Максименко присудили 13 лет лишения свободы.
В августе 2018 года Никандров был приговорен к 5,5 годам заключения. В начале июня прошлого года последний вышел на свободу условно-досрочно с учётом времени, проведенном в СИЗО.
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