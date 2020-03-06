Путин прокомментировал предложение жительницы Иваново взять ее в жены
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение, полученное от жительницы Иваново взять ее в жены. Об этом сообщает РИА Новости.
Предложение прозвучало в ходе общения Путина с местными жителями города. Президент с улыбкой прокомментировал произошедшее, отметив, что Иваново всегда считался городом невест, и он тоже получил предложение. По его словам, девушка получит широкую известность, поскольку это было зафиксировано камерами.
Путин находился в Иваново с рабочим визитом. В частности, он посещал новую поликлинику.
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