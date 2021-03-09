«Путину нужен свой спецпрокурор!» Экс-глава МВД предложил смертную казнь за коррупцию

«Это все первый этаж коррупции, это чепуха и мелочь, это там, где развязаны руки у всех правоохранителей. С этим надо бороться, но есть еще два уровня – региональный и федеральный. С региональным немного сложней, потому что не против каждого возбудит уголовное дело правоохранитель, в функции которого входит это возбуждение. А на федеральном уровне еще сложнее – там иногда и по рукам бьют. На борьбу с коррупцией нужно посмотреть не снизу, а сверху», – сказал Куликов.

Он согласился с тем, что взяточничество создает негативный имидж российского полицейского. Но избавиться от такого имиджа не так-то просто.

«Спросите полицейского – когда он в последний раз получал хорошую зарплату? Лет 15 она, наверное, не менялась. Вот представьте, получает он 50-60 тысяч рублей. Можно его семье нормально существовать на эти средства? Или стоит постовой милиционер, он видит, на какой машине ездит его начальник, ему же тоже хочется на хорошей машине поездить, вокруг никого нет – вот он и берет. Здесь целый комплекс проблем», – считает экс-глава МВД РФ.

В декабре 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания. Он пояснил, что такая ситуация позволяет коррупционерам вновь претендовать на государственные и муниципальные должности.

