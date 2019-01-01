Экс-глава МВД после дела Голунова призвал к жесткому наведению порядка в правоохранительной системе

МВД прекратило уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления». Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он также пообещал обратиться к президенту с просьбой об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника столичного управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН призвал к жесткому наведению порядка в правоохранительной системе.

«То, что произошло, свидетельствует, что и руководство страны и руководители правоохранительных структур понимают, что есть большие недоработки в сфере их деятельности. Сегодня все случаи, о которых распространяются в том числе средства массовой информации и интернет: Волгоград, Следственный комитет, судебная система Краснодарского края, и вот этот случай с полицией, и 12 миллиардов ФСБ, - говорят, что правоохранительная система серьезно больна. Лечить ее нужно только в одном, закольцованном комплексе наведения порядка в правоохранительных органах. Выступление министра порождает надежду на это. Было объявлено, что и президент в курсе дела. Значит, и он понимает, на какой стадии мы находимся. Есть надежда. Но если не принять решительных мер по наведению порядка в правоохранительной системе, само собой это не произойдет. Нужен жесткий, ручной режим управления и наведения порядка», - подчеркнул экс - глава МВД.



Бывшего главу МВД особенно беспокоит судебная система страны.