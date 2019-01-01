Экс-глава МВД после дела Голунова призвал к жесткому наведению порядка в правоохранительной системе
Анатолий Куликов в эфире НСН указал, что серьезные проблемы есть во всех силовых структурах.
МВД прекратило уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления». Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он также пообещал обратиться к президенту с просьбой об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника столичного управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН призвал к жесткому наведению порядка в правоохранительной системе.
«То, что произошло, свидетельствует, что и руководство страны и руководители правоохранительных структур понимают, что есть большие недоработки в сфере их деятельности. Сегодня все случаи, о которых распространяются в том числе средства массовой информации и интернет: Волгоград, Следственный комитет, судебная система Краснодарского края, и вот этот случай с полицией, и 12 миллиардов ФСБ, - говорят, что правоохранительная система серьезно больна. Лечить ее нужно только в одном, закольцованном комплексе наведения порядка в правоохранительных органах. Выступление министра порождает надежду на это. Было объявлено, что и президент в курсе дела. Значит, и он понимает, на какой стадии мы находимся. Есть надежда. Но если не принять решительных мер по наведению порядка в правоохранительной системе, само собой это не произойдет. Нужен жесткий, ручной режим управления и наведения порядка», - подчеркнул экс - глава МВД.
Бывшего главу МВД особенно беспокоит судебная система страны.
«По той же Хахалевой не первый год разговоры: сомнительные дипломы - 6000 дел она провела с ветеринарным образованием. Уже этого достаточно, чтобы отстранить, разобраться и принять меры. У нас очень ошибочный подход к формированию руководства судебных органов. Была бы целесообразной выборность судей, на пять лет бы избирали, тогда бы они себя так не вели», - заключил собеседник НСН.
Напомним, накануне стало известно о задержании бывшего главы Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.
В прошлом месяце при обыске у арестованного за взятку главы второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина следователи обнаружили наличные на общую сумму в 12 млрд рублей.
Летом 2017 года разгорелся скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая потратила пять миллионов долларов на роскошную свадьбу своей дочери, при том что официальный ее доход составлял чуть больше трех миллионов рублей. Тогда же появились сведения, что она вообще не имеет юридического образования.
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