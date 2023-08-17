Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Я получаю зарплату в рублях
Бывшая глава МИД Австрии, глава центра Geopolitical Observatory for Russia Key Issues при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль заявила, что получает зарплату в РФ в рублях. Об этом экс-министр рассказала в беседе с ТАСС.
Говоря о курсе доллара и евро, Кнайсль отметила, что следит за этими показателями.
«Но в университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», указала экс-глава МИД.
Ранее Кнайсль рассказала, что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области, где «суперхорошая атмосфера каждый день», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru