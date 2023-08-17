Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Я получаю зарплату в рублях

Говоря о курсе доллара и евро, Кнайсль отметила, что следит за этими показателями.

«Но в университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», указала экс-глава МИД.

Ранее Кнайсль рассказала, что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области, где «суперхорошая атмосфера каждый день», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

