Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Я получаю зарплату в рублях

Бывшая глава МИД Австрии, глава центра Geopolitical Observatory for Russia Key Issues при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль заявила, что получает зарплату в РФ в рублях. Об этом экс-министр рассказала в беседе с ТАСС.

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Говоря о курсе доллара и евро, Кнайсль отметила, что следит за этими показателями.

«Но в университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», указала экс-глава МИД.

Ранее Кнайсль рассказала, что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области, где «суперхорошая атмосфера каждый день», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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