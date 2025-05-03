Директор студии «Анимаккорд» Ловейко опроверг уход «Маши и Медведя» из России

В разговоре с изданием «Подъём» он заявил, что сообщения о закрытии офиса студии в Москве являются неправдой. Однако более подробно комментировать историю Ловейко отказался.



Ранее журналист Иван Ильин сообщил, что в московском офисе студии «Анимаккорд», которая создала мультсериал «Маша и медведь», начались массовые сокращения. После завершения сокращения развитием студии якобы будет заниматься только главный офис студии, который расположен на Кипре.

Как заявил журналист, студия решила покинуть Россию из-за сложностей с выводом средств.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о популярности в исламских странах российского мультфильма «Маша и медведь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

