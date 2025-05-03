Директор студии «Анимаккорд» Ловейко опроверг уход «Маши и Медведя» из России
Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг уход сериала «Маша и Медведь» из России.
В разговоре с изданием «Подъём» он заявил, что сообщения о закрытии офиса студии в Москве являются неправдой. Однако более подробно комментировать историю Ловейко отказался.
Ранее журналист Иван Ильин сообщил, что в московском офисе студии «Анимаккорд», которая создала мультсериал «Маша и медведь», начались массовые сокращения. После завершения сокращения развитием студии якобы будет заниматься только главный офис студии, который расположен на Кипре.
Как заявил журналист, студия решила покинуть Россию из-за сложностей с выводом средств.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о популярности в исламских странах российского мультфильма «Маша и медведь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru