Директор студии «Анимаккорд» Ловейко опроверг уход «Маши и Медведя» из России

Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг уход сериала «Маша и Медведь» из России.

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В разговоре с изданием «Подъём» он заявил, что сообщения о закрытии офиса студии в Москве являются неправдой. Однако более подробно комментировать историю Ловейко отказался.

Ранее журналист Иван Ильин сообщил, что в московском офисе студии «Анимаккорд», которая создала мультсериал «Маша и медведь», начались массовые сокращения. После завершения сокращения развитием студии якобы будет заниматься только главный офис студии, который расположен на Кипре.

Как заявил журналист, студия решила покинуть Россию из-за сложностей с выводом средств.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о популярности в исламских странах российского мультфильма «Маша и медведь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анимационная студия «Анимаккорд»
ТЕГИ:СериалКультураМаша и медведиМультфильм

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