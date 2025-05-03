США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине
Госдеп США одобрил возможное предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 стоимостью 310 миллионов долларов, заявили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).
Отмечается, что среди услуг США Киеву значатся: расходники истребителей, их запчасти, модификация и модернизация и обучение персонала эксплуатации оборудования.
В DSCA также добавили, что уже уведомили об этом конгресс.
Ранее журнал The War Zone сообщил, что американские власти отправляют Киеву списанные F-16 со «свалки» на авиабазе Девис-Монтен в качестве источника запчастей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уровень воды в реке Ишим Тюменской области превысил отметку «опасное явление»
- США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине
- СМИ: Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение
- Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе
- Черноморский флот уничтожил 23 безэкипажных катера ВСУ
- Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области
- Медведев назвал провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам на День Победы в Москве
- Володин: В ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов
- Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы
- СМИ: В Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru