США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине

Отмечается, что среди услуг США Киеву значатся: расходники истребителей, их запчасти, модификация и модернизация и обучение персонала эксплуатации оборудования.

В DSCA также добавили, что уже уведомили об этом конгресс.

Ранее журнал The War Zone сообщил, что американские власти отправляют Киеву списанные F-16 со «свалки» на авиабазе Девис-Монтен в качестве источника запчастей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

