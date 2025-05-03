США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине

Госдеп США одобрил возможное предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 стоимостью 310 миллионов долларов, заявили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

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Отмечается, что среди услуг США Киеву значатся: расходники истребителей, их запчасти, модификация и модернизация и обучение персонала эксплуатации оборудования.

В DSCA также добавили, что уже уведомили об этом конгресс.

Ранее журнал The War Zone сообщил, что американские власти отправляют Киеву списанные F-16 со «свалки» на авиабазе Девис-Монтен в качестве источника запчастей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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