СМИ: Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение

Напомним, в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремистской организацией, ссылаясь на несовместимость ее идеологии с основами демократического порядка. Теперь спецслужбы получили право отслеживать деятельность членов партии, включая использование методов прослушки.



Bild опубликовало 48-страничный документ, составленный адвокатами АдГ, где решение контрразведки и его публикация названы «несомненно незаконными».

В документе говорится о том, что если контрразведка не выполнит требования в срок, адвокаты посоветуют руководству партии подать иск в суд, передает «Радиоточка НСН».

