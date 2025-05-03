СМИ: Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение
Адвокаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ юридическое предупреждение после признания партии правоэкстремистской на всей территории страны, сообщает газета Bild.
Напомним, в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремистской организацией, ссылаясь на несовместимость ее идеологии с основами демократического порядка. Теперь спецслужбы получили право отслеживать деятельность членов партии, включая использование методов прослушки.
Bild опубликовало 48-страничный документ, составленный адвокатами АдГ, где решение контрразведки и его публикация названы «несомненно незаконными».
В документе говорится о том, что если контрразведка не выполнит требования в срок, адвокаты посоветуют руководству партии подать иск в суд, передает «Радиоточка НСН».
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