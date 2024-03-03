Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в РФ
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что окончательно переехала в Россию, пишет ТАСС.
Дипломат рассказала о желании построить дом в одном из восточных регионов. По ее словам, она уже выбрала место.
«Я не городской житель», - сказала экс-министр во время лекции на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
Кнайсль назвала Россию по-настоящему свободной страной. Она призналась, что выучила русский язык, но пока не говорит на нем уверенно.
После переезда в РФ дипломат возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Она утверждала, что на родине ее считают «российским шпионом», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru