Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в РФ

Дипломат рассказала о желании построить дом в одном из восточных регионов. По ее словам, она уже выбрала место.

«Я не городской житель», - сказала экс-министр во время лекции на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

Кнайсль назвала Россию по-настоящему свободной страной. Она призналась, что выучила русский язык, но пока не говорит на нем уверенно.

После переезда в РФ дипломат возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Она утверждала, что на родине ее считают «российским шпионом», отмечает «Радиоточка НСН».

