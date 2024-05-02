СМИ: Скончался рассказавший о нарушениях при производстве Boeing второй осведомитель
Второй осведомитель, который сообщил о нарушениях при производстве авиалайнеров Boeing, скончался в США, сообщает Seattle Times.
По данным издания, Джошуа Дин умер после внезапной болезни. 45-летний мужчина ранее работал аудитором качества у компании Spirit AeroSystems, одного из поставщиков производителя самолетов. Дин был одним из первых, кто сообщил об игнорировании Boeing дефектов новых самолетов 737 Max.
До своей смерти Дин не жаловался на здоровье. Его госпитализировали из-за жалоб на дыхание. Позже медики обнаружили бактериальную инфекцию. Умер он из-за отказа органов.
В январе 2024 года американский регулятор поручил приостановить полеты модели 737 MAX из-за разгерметизации борта Alaska Airlines. После этого начались проверки Boeing со стороны Национального совета по безопасности на транспорте США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru