Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербурге
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре G.O.R.K.I., передает РИА Новости.
Кнайсль является главой Центра "Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
До Санкт-Петербурга Кнайсль жила в российском селе Петрушово в Рязанской области.
Ранее американская газета The Washington Post заявила, что Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в её адрес угроз убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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