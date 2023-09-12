Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербурге

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре G.O.R.K.I., передает РИА Новости.

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Кнайсль является главой Центра "Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

До Санкт-Петербурга Кнайсль жила в российском селе Петрушово в Рязанской области.

Ранее американская газета The Washington Post заявила, что Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в её адрес угроз убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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