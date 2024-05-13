Экс-глава Челябинской области Юревич потребовал у Малахова 100 млн рублей
Экс-глава Челябинской области, основатель компании «Макфа» Михаил Юревич направил в Пресненский районный суд Москвы иск на 100 миллионнов рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу «Россия 1» и телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на адвоката Юревича Игоря Трунова.
По словам юриста, в ток-шоу, выпуск которого провел Малахов, прозвучали порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Юревича заявления. Трунов отметил, что подобные слова допустимы в суде, но не на федеральном канале в нарушение прав, свобод и презумпции невиновности.
«Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — отметил Трунов.
Ранее Трунов заявил, что у компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.
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