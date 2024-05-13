Экс-глава Челябинской области Юревич потребовал у Малахова 100 млн рублей

По словам юриста, в ток-шоу, выпуск которого провел Малахов, прозвучали порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Юревича заявления. Трунов отметил, что подобные слова допустимы в суде, но не на федеральном канале в нарушение прав, свобод и презумпции невиновности.

«Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — отметил Трунов.

Ранее Трунов заявил, что у компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.

