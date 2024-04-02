Адвокат Трунов обвинил Генпрокуратуру в ударе по продовольствию из-за иска к «Макфе»

Игорь Трунов заявил НСН, что у компании арестованы все счета, полностью заблокирована работа. 

У компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны, заявил адвокат, представляющий интересы Юревича и Белоусова (Макфа), президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«У нас большое количество вопросов к правоприменителям. Истцом в делах выступает Генпрокуратура, что является определенной формой давления. Они все это «отбирают» в суде в пользу государства под флагом ВПК, как суд может быть против? Дискуссия закрытая, так как участвует генеральный прокурор. «Макфа» - это 20% рынка макаронных изделий, а еще один монополист у нас находится в приграничной зоне, их бомбят. Это же продовольственная безопасность. В данной ситуации арестовали все счета, работа блокируется, это удар по продовольственной безопасности», - заявил он.

Ранее судебный пристав арестовал счета и активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных компаний в интересах государства. «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон.

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