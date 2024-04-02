Адвокат Трунов обвинил Генпрокуратуру в ударе по продовольствию из-за иска к «Макфе»
Игорь Трунов заявил НСН, что у компании арестованы все счета, полностью заблокирована работа.
У компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны, заявил адвокат, представляющий интересы Юревича и Белоусова (Макфа), президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«У нас большое количество вопросов к правоприменителям. Истцом в делах выступает Генпрокуратура, что является определенной формой давления. Они все это «отбирают» в суде в пользу государства под флагом ВПК, как суд может быть против? Дискуссия закрытая, так как участвует генеральный прокурор. «Макфа» - это 20% рынка макаронных изделий, а еще один монополист у нас находится в приграничной зоне, их бомбят. Это же продовольственная безопасность. В данной ситуации арестовали все счета, работа блокируется, это удар по продовольственной безопасности», - заявил он.
Ранее судебный пристав арестовал счета и активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных компаний в интересах государства. «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила запрет увольнять вдов ветеранов боевых действий
- Песков назвал удар по консульству Ирана нарушением международного права
- Пострадавшие в «Крокусе» подали заявление в СК об оказании небезопасных услуг
- Россиян предупредили о долгах на дебетовых картах из-за овердрафта
- Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер Фридрикссон
- Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
- В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru