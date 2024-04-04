Генпрокуратура опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»

По его словам, подобные сообщения являются «пиар-фантазией некоторых юристов», а их цель - «создание социальной напряженности и оказания давления на суд».

«Компания продолжает функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству», - отметил он.

Иванов также напомнил, что бенефициары группы, которыми являются бывший депутат Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, находятся в международном розыске.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что у компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.

