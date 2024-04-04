Генпрокуратура опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»
Появившаяся в СМИ информация о якобы приостановке работы предприятий группы «Макфы» не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
По его словам, подобные сообщения являются «пиар-фантазией некоторых юристов», а их цель - «создание социальной напряженности и оказания давления на суд».
«Компания продолжает функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству», - отметил он.
Иванов также напомнил, что бенефициары группы, которыми являются бывший депутат Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, находятся в международном розыске.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что у компании «Макфа» арестованы все счета, заблокирована работа, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.
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