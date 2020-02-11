Экс-генрокурор РФ выступил против института следственных судей
Бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков рассказал НСН, почему функции надзора за следствием должны выполнять прокуратура и адвокаты.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев назвал возможные компетенции следственных судей в случае, если такой институт будет введен в стране. По его словам, им должны разрешить рассмотрение ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, рассмотрение жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи.
Против создания института следственных судей выступил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков. В эфире НСН он пояснил, что это противоречит принципам деятельности всей судебной системы.
«Я противник этой идеи, потому что суд в период следствия должен оставаться как можно дальше от него. Тогда суд и будет независимой структурой, которая должна оценивать доводы и следствия, и защиты при рассмотрении дела, поступившего в суд. Попытка создания следственных судей — это явное противоречие принципам деятельности вообще судебной системы. Она становится одним из органов, участвующих в борьбе с преступностью», — считает экс-генпрокурор.
Степанков напомнил, что ранее тем функционалом, который сейчас хотят возложить на следственных судей, занималась прокуратура.
«Мы в свое время, создавая Следственный комитет, абсолютно необоснованно, до сих пор не желая признать эти ошибки, лишили прокуратуру действенного повседневного прокурорского надзора на стадии предварительного расследования. И вот все эти задачи, которые сейчас хотят предоставить следственным судьям, — это хорошо забытый функционал, который выполняла прокуратура достаточно быстро и эффективно на стадии предварительного расследования. Сначала мы лишили прокуратуру этого, а теперь пытаемся создать новые структуры в суде, втягивая его в проблемы борьбы с преступностью. И то не восстанавливая те большие полномочия, которые тогда были у прокуратуры», — отметил он.
Вопросы, которые возникают к качеству следствия, к надзору за следствием, надо решать, используя другие формы. Они уже имеются, и они проверены временем.
«Адвокатура сегодня лишена возможности активно вести состязательный процесс на стадии предварительного расследования. Не надо путать полемику в суде — это судебная состязательность. УПК дает такую возможность адвокатуре, и здесь нужно расширить ее возможности на стадии предварительного следствия. Во-вторых, нужно вернуть прокуратуре действенный повседневный надзор за следствием, вплоть до права возбуждения уголовного дела. Не надо выдумывать новые институты, которые приведут к новым штатам и затратам с непонятным эффектом их деятельности», — считает бывший генеральный прокурор РФ.
Степанков добавил, что инициатива требует обсуждения.
«Идея должна обсуждаться экспертным сообществом, а не отдельными ее апологетами или только Верховным судом», — подчеркнул собеседник НСН.
С идеей ввести институт следственного судьи выступил на заседании Совета по правам человека 10 декабря 2019 года один из участников совета, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Путин предложил оценить это предложение на экспертном уровне.
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