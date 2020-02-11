Экс-генрокурор РФ выступил против института следственных судей

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев назвал возможные компетенции следственных судей в случае, если такой институт будет введен в стране. По его словам, им должны разрешить рассмотрение ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, рассмотрение жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи.

Против создания института следственных судей выступил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков. В эфире НСН он пояснил, что это противоречит принципам деятельности всей судебной системы.

«Я противник этой идеи, потому что суд в период следствия должен оставаться как можно дальше от него. Тогда суд и будет независимой структурой, которая должна оценивать доводы и следствия, и защиты при рассмотрении дела, поступившего в суд. Попытка создания следственных судей — это явное противоречие принципам деятельности вообще судебной системы. Она становится одним из органов, участвующих в борьбе с преступностью», — считает экс-генпрокурор.

Степанков напомнил, что ранее тем функционалом, который сейчас хотят возложить на следственных судей, занималась прокуратура.