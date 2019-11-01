Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде
Прокуратура ходатайствует перед судом о применении в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» меры пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает ТАСС. Гособвинение опасается, что в противном случае они могут скрыться.
Как уточняет RT, ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы сегодня заново приступит к рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии».
Серебренникова обвиняют в мошенничестве при реализации проекта «Платформа». 11 сентября суд направил дело на пересмотр, после этого все, кто по нему проходит, были отпущены на свободу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Задержан экс-генерал МВД, заказавший убийство
- Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде
- Шнуров написал стих о массовых увольнениях врачей
- Лавров: Россия и Китай не создадут военный союз
- Раскрыты привычки подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду