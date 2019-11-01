Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде

Прокуратура ходатайствует перед судом о применении в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» меры пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает ТАСС. Гособвинение опасается, что в противном случае они могут скрыться.

Как уточняет RT, ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы сегодня заново приступит к рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии».

Серебренникова обвиняют в мошенничестве при реализации проекта «Платформа». 11 сентября суд направил дело на пересмотр, после этого все, кто по нему проходит, были отпущены на свободу.

