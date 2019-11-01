Судья отказала прокурору

Слушания по возвращенному на новое рассмотрение «делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова стартовали в пятницу в Мещанском суде Москвы. Первый сезон этой китчевой постановки закончился тем, что дело было возвращено судом генеральному прокурору из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, но Мосгорсуд по апелляции стороны обвинения направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции. Попутно суд снял с обвиняемых меры пресечения. Эти решения дали тогда повод предположить, что обвинение в адрес Серебренникова и его коллег разваливается на глазах.

А обвиняются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин в хищении ни много ни мало 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на проект по развитию современного искусства «Платформа». По версии следствия, обвиняемые в отчетностях завышали затраты на проект, а получаемые средства обналичивали через фиктивные договоры и присваивали их. Подсудимые свою вину отрицали. В августе стали известны результаты назначенной судом комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы. Центр судебной экспертизы при Минюсте и привлеченные специалисты-искусствоведы через пять месяцев работы пришли к выводу, что обналичено было 136 млн рублей. Вместе с тем, в результатах экспертизы указано, что проект, сопоставимый с «Платформой», требует финансирования в объеме не менее 300 млн, тогда как «Седьмая студия» получила от государства гораздо меньше. Отдельно отмечено, что «Платформа» была важным социально-культурным явлением для российского искусства.

Сторона обвинения, впрочем, интереса к «культурным хищениям» не потеряла, и в рамках начавшихся ныне новых слушаний просила суд взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде в качестве меры пресечения. «С учетом того, что подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности, ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство, сторона обвинения считает, что без какой-либо меры пресечения подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания», - сказал прокурор Михаил Резниченко. Судья Олеся Менделеева ответила ему отказом: «Суд приходит к выводу, что ходатайство государственного обвинителя не подлежит удовлетворению».

Конец первой серии.



