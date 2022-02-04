«Нет убийству!» В Чечне объяснили кровную месть примирением

«Обычай кровной мести в общем понимании воспринимается в других регионах России не так, как он есть на самом деле. В Чечне существуют обычаи и традиции, благодаря которым мы можем улаживать между собой какие-то спорные моменты. Это практически никогда не доходило до убийства, даже раньше. Это просто свод правил, обычаев, норм того, как можно примириться с теми, с кем ты конфликтуешь. Им не одна сотня лет. Они возникли тогда, когда еще не было юридических законов, благодаря чему поддерживался порядок. Но это скорее больше про примирение. Я уже много лет действительно не слышал, чтобы конфликты заканчивались убийством», - рассказал он.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин посоветовал ему скорректировать свои действия, которые могут наносить урон имиджу всей российской власти.