«Нет убийству!» В Чечне объяснили кровную месть примирением

Общественный деятель Рустам Тапаев заявил, что кровная месть предполагает не убийство, а примирение.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что кровная месть уже давно не практикуется в регионе, а все традиции направлены на примирение враждующих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиция кровной мести, которая существовала в Чечне, не соответствует законам РФ. Тапаев согласился с тем, что она не связана с юридическими нормами.

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«Обычай кровной мести в общем понимании воспринимается в других регионах России не так, как он есть на самом деле. В Чечне существуют обычаи и традиции, благодаря которым мы можем улаживать между собой какие-то спорные моменты. Это практически никогда не доходило до убийства, даже раньше. Это просто свод правил, обычаев, норм того, как можно примириться с теми, с кем ты конфликтуешь. Им не одна сотня лет. Они возникли тогда, когда еще не было юридических законов, благодаря чему поддерживался порядок. Но это скорее больше про примирение. Я уже много лет действительно не слышал, чтобы конфликты заканчивались убийством», - рассказал он.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин посоветовал ему скорректировать свои действия, которые могут наносить урон имиджу всей российской власти.

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ФОТО: culture.ru
ТЕГИ:ЗаконРоссияМолодежьУбийствоЧечня
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