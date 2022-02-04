«Не соответствует законам». Песков ответил на вопрос о кровной мести в Чечне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос «кровной мести» является традиционным для Чечни, сообщает РИА Новости.
На просьбу дать комментарий звучащим в чеченских СМИ подобным угрозам он отметил, что эта традиция «не коррелируется с законодательством РФ».
«Конечно, верховенство закона - это является основным тезисом в данной ситуации», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что не пока может ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия.
Ранее Песков заявил, что угрозы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева со стороны депутата Госдумы РФ Адама Делимханова должны оцениваться не Кремлём, а комиссией Госдумы, сообщает Ura.ru.
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