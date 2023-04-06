Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, передает ТАСС.
Свое предложение он обосновал изменениями в геополитической ситуации, враждебными действиями Запада против России, а также осуществлением терактов и убийств мирных граждан на территории РФ.
До этого лидер партии отмечал, что из-за несовершенства судебной системы смертные приговоры необходимо исполнять лишь после подтверждения вердикта суда первой инстанции Верховным судом страны с коллегией присяжных.
4 апреля глава ЛДЦР Леонид Слуцкий также выступил с предложением отменить мораторий на смертную казнь в стране после гибели военного корреспондента Вдадлена Татарского. Он напомнил, что Россия соблюдает мораторий с 1996 года, вступив в Совет Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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