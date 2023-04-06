Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, передает ТАСС.

Свое предложение он обосновал изменениями в геополитической ситуации, враждебными действиями Запада против России, а также осуществлением терактов и убийств мирных граждан на территории РФ.