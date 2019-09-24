Экс-генпрокурор рассказал о доверии Путина к судебной системе
Валентин Степанков заметил в эфире НСН, что слова главы государства на эту тему весьма показательны.
Президент России Владимир Путин не самого высокого мнения о работе судебной системы в России, напомнил в эфире НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков. По его словам, это также говорит о том, что пока рядовому гражданину защитить себя в суде крайне сложно, хотя эти заботы должны оставаться на совести государства.
«У нас в обществе насаждается убеждение о том, что граждане вправе защитить свои права, обратившись в суд. Но в какой стадии находится наша судебная система, можно судить не только по нашим высказываниям. Наш президент как-то сказал — “Устанете ходить в суде пыль глотать”. Эти его слова тоже свидетельствуют о том, насколько он сам доверяет нашей судебной системе. Поэтому, когда мы говорим о том, как человеку себя защитить, надо помнить, что это всё же обязанность государства», — напомнил Степанков.
Ранее в эфире НСН экс-судья Евгений Тарло призвал расследовать, почему судья Тверского районного суда Алексей Криворучко принял решение не приобщать к делу Павла Устинова видеозапись его задержания и вынес обвинительный приговор.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту
- Китайский бизнес заинтересовал опыт обеспечения безопасности ЧМ-2018
- Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
- СПЧ: Следственный комитет впору сравнить с неуправляемым монстром
- В Кирове предотвратили массовое убийство в школе