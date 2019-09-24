Экс-генпрокурор рассказал о доверии Путина к судебной системе

«У нас в обществе насаждается убеждение о том, что граждане вправе защитить свои права, обратившись в суд. Но в какой стадии находится наша судебная система, можно судить не только по нашим высказываниям. Наш президент как-то сказал — “Устанете ходить в суде пыль глотать”. Эти его слова тоже свидетельствуют о том, насколько он сам доверяет нашей судебной системе. Поэтому, когда мы говорим о том, как человеку себя защитить, надо помнить, что это всё же обязанность государства», — напомнил Степанков.

Ранее в эфире НСН экс-судья Евгений Тарло призвал расследовать, почему судья Тверского районного суда Алексей Криворучко принял решение не приобщать к делу Павла Устинова видеозапись его задержания и вынес обвинительный приговор.

