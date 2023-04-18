Экс-генпрокурор призвал депутатов объяснить решение о пожизненном сроке за госизмену
Валентин Степанков заявил НСН, что подобные дела проходят в закрытом режиме, что вызывает дополнительные вопросы у общества.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил, что законодатели должны объяснить обществу, почему за государственную измену теперь грозит пожизненный срок. Он напомнил, что подобные дела обычно проходят в закрытом режиме, что вызывает дополнительные вопросы.
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.
«Ничего страшного я не вижу, в советское время за госизмену существовала смертная казнь. Сегодня на смертную казнь мораторий, поэтому пожизненное заключение это равносильно. Но это обязанность законодателей объяснить своим избирателем обоснованность этого шага. Они должны убедить, что они защищают не только государственные интересы, но и общества, безопасность нашей страны и людей», - отметил Степанков.
По его мнению, в обществе существует недопонимание суровости наказания в рамках всех дел, которые рассматриваются в закрытом режиме.
«Но сегодня понятие госизмены более широкое. Не только такие дела, но и по другим статьям могут рассматриваться закрыто. Поэтому сегодня в обществе и существует определенное недопонимание суровости наказания. Но закон разрешает рассматривать дела в таком формате, если это касается секретной информации. Все дела по этой статье могут быть обжалованы. Ошибки не исключаются, опыт нарабатывается», - добавил он.
Ранее бывший первый заместитель председателя Верховного суда России Владимир Радченко заявил «Радиоточке НСН», что оспорить приговор о государственной измене можно.
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