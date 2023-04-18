Экс-генпрокурор призвал депутатов объяснить решение о пожизненном сроке за госизмену

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил, что законодатели должны объяснить обществу, почему за государственную измену теперь грозит пожизненный срок. Он напомнил, что подобные дела обычно проходят в закрытом режиме, что вызывает дополнительные вопросы.

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.

«Ничего страшного я не вижу, в советское время за госизмену существовала смертная казнь. Сегодня на смертную казнь мораторий, поэтому пожизненное заключение это равносильно. Но это обязанность законодателей объяснить своим избирателем обоснованность этого шага. Они должны убедить, что они защищают не только государственные интересы, но и общества, безопасность нашей страны и людей», - отметил Степанков.