Экс-директора московского театра задержали по подозрению в хищении

В ведомстве рассказали, что задержанный в качестве ИП заключал с театром подложные авторские договоры о передаче авторских прав за якобы созданные им сценарии спектаклей.

«На основании фиктивных отчетов он получал четыре процента от кассовых сборов... Сумма похищенных средств составила 20 млн руб», - говорится в сообщении.

Фамилию задержанного в МВД не назвали. По данным «Коммерсанта», речь идёт об экс-директор Московского академического театра сатиры Мамеде Агаеве, который возглавлял культурное учреждение в период с 1992 по 2021 год.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в растрате в особо крупном размере врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, сообщает RT.

