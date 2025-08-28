Экс-директора московского театра задержали по подозрению в хищении
Сотрудники полиции и ФСБ задержали экс-руководителя одного из крупнейших театров Москвы, который подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что задержанный в качестве ИП заключал с театром подложные авторские договоры о передаче авторских прав за якобы созданные им сценарии спектаклей.
«На основании фиктивных отчетов он получал четыре процента от кассовых сборов... Сумма похищенных средств составила 20 млн руб», - говорится в сообщении.
Фамилию задержанного в МВД не назвали. По данным «Коммерсанта», речь идёт об экс-директор Московского академического театра сатиры Мамеде Агаеве, который возглавлял культурное учреждение в период с 1992 по 2021 год.
Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в растрате в особо крупном размере врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, сообщает RT.
