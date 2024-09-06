Экопроекты помогли призерам премии «Экология – дело каждого» поступить в вузы

Около 100 абитуриентов из разных регионов России стали студентами, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора. В настоящее время 115 высших учебных заведений страны предоставляют преференции победителям и призерам Премии, в том числе гранты на бесплатное обучение.

Поступивших в вузы на бюджетной основе победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» поздравила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!» – обратилась к студентам Радионова.

По её словам, очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Глава Росприроднадзора поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии и пожелала всем поступившим в вузы призерам премии «Экология – дело каждого» успехов в учебе и реализации самых смелых идей.

Премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Её главной миссией является выявление и вовлечение молодёжи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на Премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран. Все они получают грамоты, а победители и призёры – помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие.

Премию поддержали: АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппа Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и другие.

