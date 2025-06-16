Экопремия Росприроднадзора победила в женском конкурсе БРИКС

В число победителей конкурса женских экологических проектов стран БРИКС вошла премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого», сообщила глава этой федеральной службы Светлана Радионова.

«Премия «Экология – дело каждого» стала победителем конкурса в номинации «Экологическая культура». Это очень приятно. Именно женщины являются драйверами в сфере защиты экологии и формируют культуру бережного отношения к природе. Именно женщины берут инициативу в свои руки и прививают экоценности детям и подросткам, популяризируют защиту окружающей среды, вовлекая молодое поколение в науку, формируют экологичный образ жизни и ведения бизнеса. Это и есть наше зеленое будущее», - подчеркнула Радионова.

Она также поблагодарила организаторов конкурса, продвигающего лучшие экопроекты и рассказывающего о них всему миру.

Этот конкурс проводился впервые. Его организаторами выступили Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ и корпорация «Росатом».

Международная премия «Экология – дело каждого» проводится с 2021 года, она присуждается за интересные идеи, проекты и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие представители всех регионов России, а также более 80 стран.

