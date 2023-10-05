Молодой преподаватель Абрамов заявил, что получает в Москве 70-80 тысяч рублей

Средняя зарплата учителя в Москве составляет 70-80 тысяч, заявил учитель истории Школы имени Достоевского (г. Москва) Георгий Абрамов в пресс-центре НСН

«Я могу говорить про московскую зарплату, потому что я работаю в столице. Зарплаты достойные, но до 150 тысяч не доходит. У нас зарплата средняя примерно 70-80 тысяч рублей», - рассказал он.

Также Абрамов подробно рассказал, за что учителя получают дополнительные выплаты и премии.

«Как у нас рассчитывается зарплата: сначала за каждого ученика будет определенная плата. Если класс в 12-16 человек, за него оплата меньше. Конечно, это почасовая оплата. Мне нравится, что идет премия за МЭШ (Московскую электронную школу). Если все ваши критерии выполнены, премия доходит до 15 тысяч рублей - надо вовремя задавать домашние задания и так далее. Есть выплаты за воспитательные функции – «расширение профессии». Я организовываю мероприятия в школе, например. Плюс есть внеурочная деятельность, «Разговоры о важном» оплачиваются отдельно. Есть стимулирующие выплаты за конкурсы, олимпиады. Работа в выходной день отдельно оплачивается, за классное руководство тоже щедро платят», - объяснил учитель.

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