Молодой преподаватель Абрамов заявил, что получает в Москве 70-80 тысяч рублей
Георгий Абрамов опроверг информацию о том, что столичная зарплата учителя доходит до 150 тысяч. Он рассказал, за что преподаватели получают премии.
Средняя зарплата учителя в Москве составляет 70-80 тысяч, заявил учитель истории Школы имени Достоевского (г. Москва) Георгий Абрамов в пресс-центре НСН
«Я могу говорить про московскую зарплату, потому что я работаю в столице. Зарплаты достойные, но до 150 тысяч не доходит. У нас зарплата средняя примерно 70-80 тысяч рублей», - рассказал он.
Также Абрамов подробно рассказал, за что учителя получают дополнительные выплаты и премии.
«Как у нас рассчитывается зарплата: сначала за каждого ученика будет определенная плата. Если класс в 12-16 человек, за него оплата меньше. Конечно, это почасовая оплата. Мне нравится, что идет премия за МЭШ (Московскую электронную школу). Если все ваши критерии выполнены, премия доходит до 15 тысяч рублей - надо вовремя задавать домашние задания и так далее. Есть выплаты за воспитательные функции – «расширение профессии». Я организовываю мероприятия в школе, например. Плюс есть внеурочная деятельность, «Разговоры о важном» оплачиваются отдельно. Есть стимулирующие выплаты за конкурсы, олимпиады. Работа в выходной день отдельно оплачивается, за классное руководство тоже щедро платят», - объяснил учитель.
В России в этом году принят ряд важнейших решений в сфере образования, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
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