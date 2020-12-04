Экономящие на учениках автошколы раскритиковали в ГИБДД
Часть автошкол в России из-за конкуренции пытается урезать собственные расходы из-за чего выпускает неквалифицированных водителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.
По его словам, лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды. Тем временем, инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать акцент на оценку навыков вождения в реальной обстановке.
Как сообщалось, билеты к экзамену на водительское удостоверение будут перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, сообщил ранее Шеюхин.
Он напомнил, что пакет документов с данными об автоаварии оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. После этого данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят дорожно-транспортные происшествия.
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