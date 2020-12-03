Экзамен на водительские права станет «ближе к реальной ситуации»
Основная цель изменений проведения экзамена на водительские права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.
«Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно - инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», - сообщил он.
При допуске водителя к участию в дорожном движении экзаменаторы в первую очередь должны понять, «что человек готов», - отметил Шеюхин.
Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.
Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Экзамен на водительские права станет «ближе к реальной ситуации»
- Россия ответила на обвинения НАТО в наращивании военной мощи
- Названы сроки запуска нового российского модуля «Наука» к МКС
- Спецрейсом из США вывезли 23 депортируемых россиянина
- Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru