Экзамен на водительские права станет «ближе к реальной ситуации»

Основная цель изменений проведения экзамена на водительские права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

«Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно - инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», - сообщил он.

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При допуске водителя к участию в дорожном движении экзаменаторы в первую очередь должны понять, «что человек готов», - отметил Шеюхин.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.

Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».

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ФОТО: flickr.com // Витебский Курьер
ТЕГИ:АвтомобильЭкзамен На Права
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