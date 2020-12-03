Экзамен на водительские права станет «ближе к реальной ситуации»

Основная цель изменений проведения экзамена на водительские права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

«Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно - инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», - сообщил он.