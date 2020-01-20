«Экономный вариант». Аналитик об отмене банковских комиссий за ЖКХ-платежи
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН объяснил, почему отмена комиссий за ЖКХ не повлияет на доходы банков.
Законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным платежам будет внесен в парламент до конца февраля. Об этом рассказал зампред Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов «Известиям». Депутат отметил, что существует два варианта урегулирования этого вопроса: с помощью внесения поправок в Жилищный кодекс или же через изменение ряда законодательных актов. В том числе, речь идет о законах о банках и национальной платежной системе.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов объяснил, почему банки не столкнутся с убытками в связи с отменой комиссий за ЖКХ. В эфире НСН он объяснил, что это самый экономный из возможных вариантов послаблений для плательщиков.
«Я думаю, что у банковского сообщества столь позитивная позиция, потому что эта мера станет для финансовых учреждений не столь болезненной. Хотя многие эту комиссию не взимали и так: отмена комиссии сильно не повлияет на рынок, поскольку многие банки предоставляют возможность оплачивать ЖКХ без комиссий или с минимальными комиссиями. Ну, кто-то потеряет, у них может быть убыток. Но в целом для банка важно не то, что он зарабатывает на этих платежах, а то, что он клиенту предоставляет широкие возможности сервиса, что в свою очередь сильнее клиента привязывает к банку и позволяет банку зарабатывать на других операциях. Среди них кредитные продукты, транзакционные комиссии при оплате карточкой. Это могут быть какие-то инвестиционные продукты», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что использование наличных средств продолжает оставаться самым распространенным способом оплаты в России – ими на постоянной основе пользуется 89% граждан. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что банки сами «отбивают» желание у граждан России активнее использовать безналичный расчет.
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