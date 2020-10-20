В Госдуме связали риски компенсации ЖКХ для малоимущих с «серыми» зарплатами

При этом он подчеркнул, что большинство российских регионов «дотируются или субсидируются из федерального бюджета», поэтому «вешать это на региональные бюджеты нельзя».

Замруководитель исполкома ОНФ Арсений Беленький сказал «Известиям», что сегодня система субсидирования по ЖКХ очень сильно дифференцирована по регионам. Такое положение дел, по его словам, несправедливо, поскольку Конституция гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства.

Как уточнил Павел Качкаев, согласно федеральному законодательству субсидия полагается тем семьям, расходы которых на жилищно-коммунальные услуги превышает 22%.

«Но есть регионы, которые по бюджетной обеспеченности выше и эту планку опускают ниже. Если взять совокупность регионов, то «среднее по больнице» будет 20%. Но есть регионы - например, Смоленская область - где нижняя планка равна 5%. То есть, если у тебя расходы на ЖКХ превышают 5%, то тебе положены дотации. В Москве это 10%. Та субсидия, которую они получают из федерального бюджета, учитывается в расходной части по 22%, а все остальное идет за счет регионального бюджета. Поэтому здесь зависит только от финансовой обеспеченности региона. А так верхняя планка по федеральному законодательству одинаковая», - рассказал парламентарий.

Кроме того депутат отметил, что две парламентские фракции уже выступали с инициативами по снижению порога назначения субсидии по оплате ЖКХ.

«Справедливая Россия» и мы, «Единая Россия», вышли с предложением эту планку в 22% пересмотреть. «Единая Россия» предлагает эту планку по стране поэтапно понижать до 15%. Это, по нашим подсчетам, обойдется государству в 19-20 млрд рублей», - пояснил Павел Качкаев.

По его словам, ежегодно количество семей, которые получают подобные субсидии, становится меньше – «сегодня это примерно около 6% семей. Тем не менее, количество семей, которые живут на грани бедности значительное, что-то около 12%».

По данным ОНФ, в стране около 6 тысяч семей, где доходы находятся на уровне прожиточного минимума или ниже. Кроме того, льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. метров на человека, даже если площадь помещения больше. Общественники предлагают увеличить эту норму до 25 кв. метров. Также на фоне пандемии коронавируса выступают за продление выплат субсидий на оплату услуг ЖКХ без предоставления подтверждающих документов до 1 марта следующего года. А для пенсионеров сократить количество требований предоставлять эти документы с шести месяцев до раза в год.

