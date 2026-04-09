Власти РФ заявили о необходимости спасать ЖКХ
В России следует сосредоточиться на решении проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
По его словам, необходимо заниматься финансовым оздоровлением отрасли, «просто так эта проблема не рассосется». Политик указал на отсутствие инвестиционных программ у 80% предприятий ЖКХ и на убыточность 30% этих организаций. Хуснуллина оценил дебиторскую задолженность россиян за коммунальные услуги в 700 млрд рублей и призвал ежегодно снижать ее на 2%.
Вице-премьер признал, что в стране не смогли переломить ситуацию со старением коммунальных сетей. До 2030 года необходимо заменить не менее 2,5% имеющегося покрытия. Он отметил, что проблемы в отрасли копились десятилетиями и назвал среди причин «бесхозяйственность» и «неправильную тарифную политику».
Сегодня в сфере ЖКХ нет системы контроля и оценки эффективности, поэтому прокуратура вынуждена точечно реагировать на жалобы граждан, что не способствует улучшению ситуации в целом, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
