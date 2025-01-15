Экономист Зайнуллин: В 2025 году скидки на квартиры могут достичь 30%

Скидки при продаже жилой недвижимости в 2025 году могут составить от 25 до 30%, заявил «Газете.Ru» профессор университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Экономист отметил, что рынок может как плавно снижаться, так и резко падать в зависимости от действий государства, банков, застройщиков и покупателей.

По словам Зайнуллина, основное давление на цены оказывает ряд факторов, включая «раздутый пузырь» на рынке недвижимости и денежно-кредитную политику Центробанка, которая колебалась от льготной ипотеки со ставками ниже инфляции до ставок на уровне 25-30% годовых. Эксперт прогнозирует, что реальные цены сделок в 2025 году могут снизиться на 20-30% относительно уровня 2024 года.