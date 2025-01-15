Экономист Зайнуллин: В 2025 году скидки на квартиры могут достичь 30%
Скидки при продаже жилой недвижимости в 2025 году могут составить от 25 до 30%, заявил «Газете.Ru» профессор университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Экономист отметил, что рынок может как плавно снижаться, так и резко падать в зависимости от действий государства, банков, застройщиков и покупателей.
По словам Зайнуллина, основное давление на цены оказывает ряд факторов, включая «раздутый пузырь» на рынке недвижимости и денежно-кредитную политику Центробанка, которая колебалась от льготной ипотеки со ставками ниже инфляции до ставок на уровне 25-30% годовых. Эксперт прогнозирует, что реальные цены сделок в 2025 году могут снизиться на 20-30% относительно уровня 2024 года.
Он также предположил, что в Москве однокомнатные квартиры могут подешеветь с 12 млн до 9-10 млн рублей, в Сочи — с 11 млн до 8-9 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — с 7,5 млн до 5,5-6 млн рублей. Зайнуллин добавил, что ипотечные выплаты при средней сумме кредита в 9 млн рублей и ставке 10% составляют около 210 тыс. рублей в месяц, тогда как при льготной ставке 6% они могли бы снизиться до 100 тыс. рублей.
В декабре 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что не предполагает скорого удешевления ипотечных программ, передает «Радиоточка НСН».
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