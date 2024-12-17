«Даже не 20%»: В Гильдии риелторов не ожидают ощутимого подорожания аренды квартир
В 2025 году на рынке аренды недвижимости может сформироваться избыток предложения студий, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
В 2024 год аренда квартир подорожала в России в среднем на 30%, и пока предпосылок к новой волне роста цен нет, поскольку россияне еще не привыкли к текущим показателям. Об этом в интервью НСН заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута допустил, что в первом полугодии 2025 года аренда квартир подорожает на 50%. По его словам, к такой тенденции приведет недоступность ипотеки на вторичное и первичное жилье и рост ключевой ставки. Однако Барсуков назвал такой сценарий маловероятным.
«Люди, которые не покупают квартиру в ипотеку, действительно выбирают аренду, жить где-то нужно. Цены на аренду за год в среднем выросли на 30%. Однако дальнейший рост, во-первых, ограничен платежеспособностью людей. Во-вторых, всегда есть баланс спроса и предложения. Откуда наберется еще столько спроса, чтобы реализовать стратегию роста - не очень понятно. Нет ощущения, что будет какой-то дикий рост стоимость аренды в 50%. Даже рост в 20% под вопросом, поскольку цены уже повысились, теперь людям нужно адаптироваться к тому, что есть», - заявил он.
По словам собеседника НСН, аренда скорее может незначительно подорожать во второй половине 2025 года, при этом на рынке будет больше предложения.
«В 2023 году много квартир было куплено по программам льготной ипотеки с целью сдачи в аренду. Год эти квартиры строились, потом делали ремонт. На мой взгляд, 2025 год станет годом выхода предложения на рынок, что может разбавить спрос. Возможно, в каких-то сегментах будет даже избыток предложения. К примеру, под льготную ипотеку покупалось очень много студий. Уже была попытка отката в ноябре 2024 года, что стало знаковым звоночком того, что цены набрали свою величину. Во второй половине 2025 года в зависимости от ситуации на рынке недвижимости тренд может смениться. Однако если инфляция будет громадной, это может повысить спрос на покупку жилья. Также при высокой инфляции повышаются тарифы ЖКХ, что арендодатели склонны компенсировать за счет повышения ставки аренды», - сказал он.
Как добавил Барсуков, при заключении договора аренды недвижимости стоит оговаривать, что стоимость может быть как повышена, так и понижена.
«Если договор подразумевает, что стоимость аренды в течение года может меняться, я бы рекомендовал оговаривать максимальное повышение, например, не более 10% или 20%. Также играть нужно в обе стороны, сказать, что стоимость может быть как повышена, так и понижена исходя из рыночной ситуации. Тогда некоторые арендодатели могут задуматься, нужно ли им это», - подытожил он.
Согласно статистике «Яндекс Аренды», в октября 2024 года аренда жилья подорожала на 30% относительно аналогичного показателя прошлого года. При этом самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже. Самые высокие медианные ставки долгосрочной аренды традиционно отмечались в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, передает «Радиоточка НСН».
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