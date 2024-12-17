«Даже не 20%»: В Гильдии риелторов не ожидают ощутимого подорожания аренды квартир

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута допустил, что в первом полугодии 2025 года аренда квартир подорожает на 50%. По его словам, к такой тенденции приведет недоступность ипотеки на вторичное и первичное жилье и рост ключевой ставки. Однако Барсуков назвал такой сценарий маловероятным.

«Люди, которые не покупают квартиру в ипотеку, действительно выбирают аренду, жить где-то нужно. Цены на аренду за год в среднем выросли на 30%. Однако дальнейший рост, во-первых, ограничен платежеспособностью людей. Во-вторых, всегда есть баланс спроса и предложения. Откуда наберется еще столько спроса, чтобы реализовать стратегию роста - не очень понятно. Нет ощущения, что будет какой-то дикий рост стоимость аренды в 50%. Даже рост в 20% под вопросом, поскольку цены уже повысились, теперь людям нужно адаптироваться к тому, что есть», - заявил он.

По словам собеседника НСН, аренда скорее может незначительно подорожать во второй половине 2025 года, при этом на рынке будет больше предложения.

«В 2023 году много квартир было куплено по программам льготной ипотеки с целью сдачи в аренду. Год эти квартиры строились, потом делали ремонт. На мой взгляд, 2025 год станет годом выхода предложения на рынок, что может разбавить спрос. Возможно, в каких-то сегментах будет даже избыток предложения. К примеру, под льготную ипотеку покупалось очень много студий. Уже была попытка отката в ноябре 2024 года, что стало знаковым звоночком того, что цены набрали свою величину. Во второй половине 2025 года в зависимости от ситуации на рынке недвижимости тренд может смениться. Однако если инфляция будет громадной, это может повысить спрос на покупку жилья. Также при высокой инфляции повышаются тарифы ЖКХ, что арендодатели склонны компенсировать за счет повышения ставки аренды», - сказал он.