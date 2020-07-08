Экономист: Вместо помощи государство предлагает людям напиться
В России хотят разрешить торговать алкоголем рядом с медучереждениями. Подобный законопроект готовит Минпромторг. Решение о такой торговле на территории того или иного региона каждый субъект РФ будет принимать самостоятельно. Согласно текущему законодательству, продажа спиртных напитков запрещена вблизи детских, образовательных, культурных и медицинских организаций.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что так власть дает возможность населению забыть насущные проблемы.
«Возможно, эта новость как раз проходит по господдержке гражданам. Действительно, с одной стороны, здравоохранение превращено в «здравозахоронение». Я пойму людей, которым, выйдя из очередного медпункта, нужно выпить прямо сейчас. А с другой стороны, нужно войти в положение врачей. Потому что они отчасти уволены, отчасти находятся в абсолютно невыносимых условиях, а некоторые не имеют возможности получить нормальные профессиональные подготовки. И государство, не решая проблемы, которые реально существуют в обществе, хотя бы дает людям возможность напиться и забыться», – отметил он.
Кроме того, научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН подметил, что, судя по данным о росте числа тех, у кого зарплата составляет меньше 15 тысяч рублей, доходы россиян обнулились как президентские сроки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Адвокат: Сафронову вменяют передачу секретных данных чешским спецслужбам
- «Ночные Снайперы» выпустили новый альбом
- Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Россияне массово беднеют, но власти в это не верят
- В Калининграде задержаны вербовщики террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru