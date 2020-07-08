Экономист: Вместо помощи государство предлагает людям напиться

«Возможно, эта новость как раз проходит по господдержке гражданам. Действительно, с одной стороны, здравоохранение превращено в «здравозахоронение». Я пойму людей, которым, выйдя из очередного медпункта, нужно выпить прямо сейчас. А с другой стороны, нужно войти в положение врачей. Потому что они отчасти уволены, отчасти находятся в абсолютно невыносимых условиях, а некоторые не имеют возможности получить нормальные профессиональные подготовки. И государство, не решая проблемы, которые реально существуют в обществе, хотя бы дает людям возможность напиться и забыться», – отметил он.

Кроме того, научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН подметил, что, судя по данным о росте числа тех, у кого зарплата составляет меньше 15 тысяч рублей, доходы россиян обнулились как президентские сроки.

