Носик: Пандемия имеет политические и экономические цели
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. Между тем, число случаев заражения в мире превысило отметку в 10,5 миллиона.
Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН признался, что сомневается в достоверности такой статистики.
«Население планеты на сегодня составляет более 7 миллиардов 800 миллионов человек. Количество в 10 миллионов не превышает пятипроцентную планку, при которой объявляется пандемия. И к тому же, как показал опыт, в начале паники приписывались случаи коронавируса всем, кто попадал в больницу. Поэтому число в 10,5 миллиона я тоже считаю завышенным. Кроме того, 141 вакцина – это огромный оборот средств. Фармацевтические компании получают средства на разработку вакцины. Я думаю, что вся эта пандемия связана скорее с политическими и экономическими целями. Кто-то заинтересован в больших прибылях и политических дивидендах», – отметил он.
Кроме того, актер театра и кино Александр Носик в эксклюзивном интервью НСН выступил за сменяемость власти в России. По его мнению, чиновничий аппарат, который засиживается под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru