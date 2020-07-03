Носик: Пандемия имеет политические и экономические цели

«Население планеты на сегодня составляет более 7 миллиардов 800 миллионов человек. Количество в 10 миллионов не превышает пятипроцентную планку, при которой объявляется пандемия. И к тому же, как показал опыт, в начале паники приписывались случаи коронавируса всем, кто попадал в больницу. Поэтому число в 10,5 миллиона я тоже считаю завышенным. Кроме того, 141 вакцина – это огромный оборот средств. Фармацевтические компании получают средства на разработку вакцины. Я думаю, что вся эта пандемия связана скорее с политическими и экономическими целями. Кто-то заинтересован в больших прибылях и политических дивидендах», – отметил он.

Кроме того, актер театра и кино Александр Носик в эксклюзивном интервью НСН выступил за сменяемость власти в России. По его мнению, чиновничий аппарат, который засиживается под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий.

