Экономист рассказал, почему в российских семьях нет трех детей

Владимир Путин на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом назвал правильное, по его мнению, количество детей в российской семье. Президент считает, что три ребенка в семье - это правильно.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что нужно, чтобы в российских семьях было по три ребенка.