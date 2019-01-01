Дети едва не сгорели при пожаре в церкви под Челябинском

Двое детей попали в реанимационное отделение больницы после пожара в храме посёлка Межевой Саткинского района Челябинской области. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения. В обще сложности пострадали шестеро несовершеннолетних — два семилетних мальчика и четыре девочки 6 – 7 лет, передает RT.

В реанимацию помещены две девочки. Сейчас решается вопрос об их переводе в общую палату. Остальные находятся в стационаре города Сатка. Как уточняет Ura.ru, пострадавшие дети находились в церкви на экскурсии. Когда начался пожар, они поднялись на колокольню. Поэтому их пришлось выводить через задымленные помещения. Все дети надышались дымом, ожогов ни у кого не обнаружено.

Пожар в сельском храме потушен. Сгорела колокольня и крыша церкви, причины происшествия выясняют компетентные органы.

