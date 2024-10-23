Экономист рассказал об уловках продавцов перед «черной пятницей»
Продавцы традиционно повышают стоимость товаров перед «черной пятницей», чтобы затем представить реальную цену, как скидку, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающем сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные либо неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%.
«Среди уловок можно отметить фишинговую рассылку рекламы о скидках во время “черной пятницы” со ссылками, ведущими на сайты-двойники известных магазинов и продавцов», - заявила Долгова в беседе с сайтом aif.ru.
Она также добавила, что в магазинах, расположенных в торговых центрах, часто стремятся создать неразбериху, расположив товары без скидки рядом со скидочными. В этом случае узнать реальную стоимость можно только на кассе во время оплаты.
Ранее маркетолог Александра Гольдштейн сообщил, что сэкономить в «черную пятницу» позволит мониторинг цен товаров и составление списка необходимых покупок перед началом распродаж, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru