Экономист рассказал об уловках продавцов перед «черной пятницей»

По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающем сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные либо неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%.

«Среди уловок можно отметить фишинговую рассылку рекламы о скидках во время “черной пятницы” со ссылками, ведущими на сайты-двойники известных магазинов и продавцов», - заявила Долгова в беседе с сайтом aif.ru.

Она также добавила, что в магазинах, расположенных в торговых центрах, часто стремятся создать неразбериху, расположив товары без скидки рядом со скидочными. В этом случае узнать реальную стоимость можно только на кассе во время оплаты.

Ранее маркетолог Александра Гольдштейн сообщил, что сэкономить в «черную пятницу» позволит мониторинг цен товаров и составление списка необходимых покупок перед началом распродаж, напоминает «Радиоточка НСН».

