Экономист рассказал о праве россиян получать пенсию досрочно

«Ее можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию (65 лет у мужчин, 60 лет у женщин. — НСН), а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — указал Кикевич.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что некоторые россияне могут выйти на пенсию досрочно. Такая возможность есть у граждан, работающих во вредных и опасных условиях, отмечает телеканал «360». В зависимости от степени вредности можно выйти на пенсию раньше на пять или менее лет.

«Это относится к работникам химических предприятий, шахт, пилотам, бортпроводникам, людям, работающим в тяжелых климатических условиях на крайнем севере», — подчеркнул эксперт.

