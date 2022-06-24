Экономист рассказал, на каких автомобилях будут ездить россияне через год

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что в настоящее время новые модели автомобилей иностранного производства не по карману среднестатистическому россиянину, сообщает «Вечерняя Москва».

Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж

По его словам, на вторичном рынке достаточно иномарок с пробегом, но их стоимость также резко выросла.

«Например, подержанный автомобиль BMW X3 стоит как новая модель всего лишь каких-то полгода назад... За такие деньги можно было купить в том числе новый BMW iX-класса тоже пять-шесть месяцев назад», - отметил он.

Холод добавил, что примерно через год россияне, желающие управлять иномаркой, будут выбирать преимущественно модели южнокорейских, японских и китайских брендов.

Ранее эксперты сервиса «Авто.ру» выяснили, что подержанная иномарка с механической коробкой передач лучше всего подойдет начинающему водителю в качестве первого автомобиля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияЦеныАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры