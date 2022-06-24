Экономист рассказал, на каких автомобилях будут ездить россияне через год

По его словам, на вторичном рынке достаточно иномарок с пробегом, но их стоимость также резко выросла.

«Например, подержанный автомобиль BMW X3 стоит как новая модель всего лишь каких-то полгода назад... За такие деньги можно было купить в том числе новый BMW iX-класса тоже пять-шесть месяцев назад», - отметил он.

Холод добавил, что примерно через год россияне, желающие управлять иномаркой, будут выбирать преимущественно модели южнокорейских, японских и китайских брендов.

Ранее эксперты сервиса «Авто.ру» выяснили, что подержанная иномарка с механической коробкой передач лучше всего подойдет начинающему водителю в качестве первого автомобиля.

