Экономист рассказал, на каких автомобилях будут ездить россияне через год
Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что в настоящее время новые модели автомобилей иностранного производства не по карману среднестатистическому россиянину, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, на вторичном рынке достаточно иномарок с пробегом, но их стоимость также резко выросла.
«Например, подержанный автомобиль BMW X3 стоит как новая модель всего лишь каких-то полгода назад... За такие деньги можно было купить в том числе новый BMW iX-класса тоже пять-шесть месяцев назад», - отметил он.
Холод добавил, что примерно через год россияне, желающие управлять иномаркой, будут выбирать преимущественно модели южнокорейских, японских и китайских брендов.
Ранее эксперты сервиса «Авто.ру» выяснили, что подержанная иномарка с механической коробкой передач лучше всего подойдет начинающему водителю в качестве первого автомобиля.
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