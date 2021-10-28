Россияне назвали лучшую машину для водителя-новичка

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Подержанная иномарка с механической коробкой передач лучше всего подойдет начинающему водителю в качестве первого автомобиля. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Авто.ру».
Эксперты опросили 1,2 тысячи пользователей и выяснили, что 48% респондентов советуют набираться опыта на относительно новом автомобиле с пробегом, пишет РИА ФАН.
«Немало и тех, кто считает, что покупать надо машину, которую будет "не жалко", — так ответили 40% пользователей. Новый же автомобиль в качестве первого личного транспорта рекомендует всего 12% автолюбителей», — отмечается в результатах опроса.
Кроме того, около 67% респондентов отметили, что первой машиной должна быть иномарка: такие автомобили чаще можно найти в хорошем состоянии. Также более 60% пользователей рекомендуют начинающим водителям приобрести авто с механической коробкой передач и наработать опыт.
Большинство (63%) участников опроса считают, что в качестве первой машины стоит выбрать гольф-класс: Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane. По мнению 15% респондентов, начинающему водителю лучше присмотреться к компактным авто. Еще 13% пользователей проголосовали за кроссовер, 9% — за большие и якобы более безопасные модели.
Кроме того, сервис «Авто.ру» провел дополнительное исследование и выяснил, что в качестве первой машины пользователи хотели бы иметь Toyota Camry (19% — новую, 16 % — подержанную), Volkswagen Polo и Tiguan (по 11%), Mercedes E-класса или Hyundai Solaris (по 10,5%).
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