Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж
Цены на легковые автомобили в текущем году сильно возросли, в то время как продажи сократились. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
По его словам, на сегодняшний день необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение автомобилей. Президент отметил, что согласно оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%.
Ранее управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН сообщил, что рынок продаж автомобилей в России сжался в десять раз, модели исчезают и распродаются остатки.
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