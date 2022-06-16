Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж

По его словам, на сегодняшний день необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение автомобилей. Президент отметил, что согласно оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%.

Ранее управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН сообщил, что рынок продаж автомобилей в России сжался в десять раз, модели исчезают и распродаются остатки.

