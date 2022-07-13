Стало известно, какие россияне могут докупить себе стаж
При нехватке пенсионных коэффициентов граждане России могут «докупить стаж», сообщает «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.
Согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели, однако существуют случаи, когда россияне делают их самостоятельно. Такая опция возможна для тех, кто работает за границей, а также самозанятых.
Максимальный размер страховых взносов не может превышать произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.
Напомним, до 2024 года продолжается переходный период, после которого для выхода на пенсию потребуется иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
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