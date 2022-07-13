Стало известно, какие россияне могут докупить себе стаж

Согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели, однако существуют случаи, когда россияне делают их самостоятельно. Такая опция возможна для тех, кто работает за границей, а также самозанятых.

Максимальный размер страховых взносов не может превышать произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Напомним, до 2024 года продолжается переходный период, после которого для выхода на пенсию потребуется иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

