Стало известно, какие россияне могут докупить себе стаж

При нехватке пенсионных коэффициентов граждане России могут «докупить стаж», сообщает «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

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Согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели, однако существуют случаи, когда россияне делают их самостоятельно. Такая опция возможна для тех, кто работает за границей, а также самозанятых.

Максимальный размер страховых взносов не может превышать произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Напомним, до 2024 года продолжается переходный период, после которого для выхода на пенсию потребуется иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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ФОТО: pixabay.com
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