Экономист рассказал, как не остаться без денег после Нового года

По его мнению, следует «сводить расходы к необходимому минимуму», а подарки дарить «максимально экономичные и символические».

Колганов считает, что можно подработать, например, курьером по доставке еды, однако не все могут этим заниматься, а места ограничены.

«Кто-то, впрочем, может извернуться — оказаться быстрее, собраннее, информированнее. Тогда этому человеку может улыбнуться удача, а остальным ведь нет», - заключил эксперт.

Ранее доктор наук, профессор Андрей Зберовский рассказал, как сохранить деньги в «черную пятницу» и не потратить месячный бюджет.

