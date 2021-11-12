Экономист рассказал, как не остаться без денег после Нового года

Экономист Андрей Колганов заявил, что сохранить средства и не остаться без денег после новогодних праздников россиянам помогут подработка или разумная экономия, сообщает NEWS.ru.

Треть россиян призналась, что передаривает подарки

По его мнению, следует «сводить расходы к необходимому минимуму», а подарки дарить «максимально экономичные и символические».

Колганов считает, что можно подработать, например, курьером по доставке еды, однако не все могут этим заниматься, а места ограничены.

«Кто-то, впрочем, может извернуться — оказаться быстрее, собраннее, информированнее. Тогда этому человеку может улыбнуться удача, а остальным ведь нет», - заключил эксперт.

Ранее доктор наук, профессор Андрей Зберовский рассказал, как сохранить деньги в «черную пятницу» и не потратить месячный бюджет.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
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