Экономист рассказал, как не остаться без денег после Нового года
Экономист Андрей Колганов заявил, что сохранить средства и не остаться без денег после новогодних праздников россиянам помогут подработка или разумная экономия, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, следует «сводить расходы к необходимому минимуму», а подарки дарить «максимально экономичные и символические».
Колганов считает, что можно подработать, например, курьером по доставке еды, однако не все могут этим заниматься, а места ограничены.
«Кто-то, впрочем, может извернуться — оказаться быстрее, собраннее, информированнее. Тогда этому человеку может улыбнуться удача, а остальным ведь нет», - заключил эксперт.
Ранее доктор наук, профессор Андрей Зберовский рассказал, как сохранить деньги в «черную пятницу» и не потратить месячный бюджет.
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